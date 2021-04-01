بلحيمر يبرز دور المواقع الإخبارية الجزائرية في كشف خطط الأعداء

أشاد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، بدور الإعلام الجزائري وإسهاماته “الإيجابية” بالدفاع عن القضايا الوطنية التي تعد مسألة جامعة للجزائريين.

وأكد بلحيمر على ضرورة التصدي للحروب السيبريانية العدائية والمضللة التي تستهدف الشعب ومؤسسات الجمهورية، الذي “أصبح التزاما مهنيا وواجبا وطنيا”.

وأشار الوزير، إلى أن حصول الإعلام الجزائري على المراتب الأولى بكثير من المسابقات خارج الوطن “دليل على مستواه وقدرته التنافسية”.

وأبرز المتحدث، لمجلة “كل العرب”، حجم التأثير “الكبير” الذي تحدثه مواقع إخبارية جزائرية في “كشف خطط الأعداء والتصدي لهجماتهم الإلكترونية”.

وقال وزير الاتصال إن الشباب الجزائري له اهتمام خاص من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمساهمة في إدارة وتسير البلاد.

وكشف الناطق الرسمي للحكومة، أن 70 بالمائة من الجزائريين يتصفحون الإعلام الالكتروني عبر الهواتف الذكية.

وفي هذا الشأن، جدّد ذات المسؤول التأكيد أن الشباب الجامعيين الراغبين في إنشاء مواقع الكترونية إخبارية سيستفيدون من التحفيزات اللازمة.

وتتعلق التحفيزات، في تقديم إشهار العمومي والمقرات الخاصة بمزاولة نشاطهم، في إطار احترام أخلاقيات المهنة والقوانين.