بلحيمر يدعو وسائل الإعلام التقليدية إلى مواكبة التكنولوجيا الرقمية

دعا وزير الإتصال عمار بلحيمر وسائل الإعلام التقليدية العربية التي تعيش أزمة وجود غير مسبوقة رفع التحدي من خلال تجديد تعاملها مع الإعلام. في ظل التطور الهائل لثورة التكنولوجيا الرقمية والتحديات الإعلامية الراهنة والتطور المذهل لشبكات الاتصال و التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير خلال مشاركته في إفتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، أن واقع الاعلام الرقمي العربي يدفع الي ضرورة اتخاذ خطوات جادة. من اجل خلق البدائل العربية في زمن التطور الهائل لثورة التكنولوجيا الرقمية والتحديات الإعلامية.

مضيفا، أن خيار التجديد يفرض نفسه على وسائل الإعلام العربية حتى تضمن المؤسسات الإعلامية استمراريتها. وبالرغم من نجاح بعض وسائل الاعلام العربية في خوض المنافسة عبر مختلف وسائطها الإعلامية، ولكن يبقي هذا التقدم ناقصا وعاجزا امام تحديات الفضاء الإلكتروني.

وتابع بلحيمر القول، أن الإعلام مدعو إلى تعزيز التواصل العربي في كنف الحرية والحوار. وخوض غمار تجديد الخطاب الاعلامي في الزمن الرقمي، لضمان الإستمرارية، ولمواكبة العصر الرقمي.

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