بلحيمر يشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بتونس، المنظم من طرف اتحاد إذاعات الدول العربية. بمشاركة وزير الإتصال عمار بلحيمر.

وشارك في هذه التظاهرة الإعلامية المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف. والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وخبراء، ومهنيين وجامعيين من مختلف الدول الأعضاء.

وتميز اليوم الأول من الأشغال بإنطلاق ورشات مؤتمر الإعلام العربي لمناقشة آخر المستجدات وتطورات الساحة الإعلامية. خاصة ما تعلق بصناعة المحتوى، الإنتاج، التوزيع والبث عبر مختلف الوسائط. وستستمر هذه التظاهرة الإعلامية إلى غاية 22 أكتوبر الجاري.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp