بلحيمر يشرف على مناقشة أطروحة دكتوراه لإحدى طالباته

أشرف اليوم وزير الإتصال عمار بلحيمر، اليوم الإثنين، على مناقسة أطروحة دكتوراه لإحدى طالباته بجامعة الجزائر 1.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك، أن الوزير أشرف بكلية الحقوق على مناقشة أطروحة دكتوراه للطالبة “سهيلة والع”. والحاملة عنوان “الإلتزامات الدولية لأنظمة الصرف والقواعد المطبقة في ظل التشريع الجزائري”. ونالت تقدير مشرف جدا.

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