بلحيمر يشيد بدور الجامعة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتوثيقها

نوه وزير الاتصال، عمار بلحيمر، اليوم الأحد بالعمل المتميز والدور الفعال للجامعة الجزائرية في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتوثيقها.

وقال بلحيمر, خلال مشاركته في ندوة تاريخية نظمتها كلية الحقوق بجامعة الجزائر 1, أن الجامعة الجزائرية تقوم اليوم بعمل متميز. وقال بلحيمر أن هذا يلعب دورا فعالا في الحفاظ على ذاكرتنا الوطنية و توثيقها.

ودعا بلحيمر إلى ضرورة التمسك بقيم ومبادئ الثورة التحريرية النابعة من ثقافة حب الوطن والتشبع بها. والاستلهام من دروسها وعبرها ضمانا لحاضر ومستقبل بلادنا الحبيبة.

واعتبر بلحيمر أن الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع الثورة التحريرية المظفرة فرصة لاستحضار ما ورد في نص بيان أول نوفمبر 1954. وما حملته تلك الرسالة النبيلة من قيم ومثل عليا, كانت وما زالت وستبقى العهد الذي قطعه الجزائريون.

لاستعادة حريتهم والعيش في كنف الحرية والاستقلال, بفضل تضحيات خيرة أبناء الجزائر من النساء والرجال. الذين أسسوا لمسار بناء الوطن واستكمال مؤسساته.

كما أكد بلحيمر أن التعاليم النوفمبرية التي قامت عليها ثورتنا المجيدة جعلت من تضحيات السلف وصون أمانة الشهداء سبيلا للوفاء. ومثالا يحتذي به جيل اليوم لبناء جزائر آمنة ومزدهرة، معتبرا الفاتح نوفمبر مطلع فجر تاريخ الجزائر.

وشدد الوزير على أنه يتوجب علينا أن ننحني جميعا لأولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن يستقل وطننا ويتحرر شعبنا. وسمحوا لنا بأن نشهد هذا اليوم الذي نتذكرهم فيه ونعترف بما لهم علينا من فضل.

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أكد المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، إن الثورة لم تكن أبدا لا باديسية ولا مصالية ولا بيانية ولا شيوعية، بل كانت ثورة شعبية بلا زعيم ولا قيادة فردية ولا ريادة حزبية.

وأصدر قوجيل هذا التوضيح، تبعا للمحاضرة التي ألقاها خلال الندوة البرلمانية التاريخية التي نظمها مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 67 لانطلاقة ثورة الفاتح نوفمبر.

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