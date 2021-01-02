بلحيمر يعزي عائلة الشهيدين الرقيب “مباركي سعد الدين” والعريف الأول” قايد عيشوش عبد الحق “

بعث وزير الإتصال ببرقية تعازي لعائلة الشهيدين الرقيب “مباركي سعد الدين” والعريف الأول” قايد عيشوش عبد الحق “.

وكتب الناطق الرسمي للحكومة تلقيت ببالغ الحزن والاسى نبأ استشهاد الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين والعريف الأول قايد عيشوش عبد الحق.

وأضاف عمار بلحيمر عبرصفحة الوزارة الشهيدين اللذين استشهدا اليوم في ميدان الشرف إثر إشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تيبازة.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الإتصال بخالص التعازي و المواساة لعائلتي الشهيدين ولكافة أعضاء وعناصر الجيش الشعبي الوطني.

راجيا من العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ورضوانه وينزلهما منزلة الشهداء و الصديقين، ويلهم ذويهما جميل الصبر و السلوان.