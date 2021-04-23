بلحيمر يعزي عائلة الفقيد وزير المالية الأسبق

قدم وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعازيه الخالصة لعائلة المرحوم وزير المالية الاسبق “عبد الرحمان بن خالفة”.
وجاء في برقية تعزية:”ببالغ الحزن وعميق التأثر، تلقى وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة “عمار بلحيمر” نبا وفاة وفاة الوزير الأسبق “عبد الرحمان بن خالفة” الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 71 سنة.
وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الإتصال بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد راجيا من المولى العلي القدير في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و غفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان.
وتجدر الإشارة، إلى أن الفقيد كان قد عُين بتاريخ 14 ماي 2015 وزيرا للمالية خلفا لمحمد جلاب، وانتهت مهامه في 11 جوان 2016 .
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