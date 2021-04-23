بلحيمر يعزي عائلة الفقيد وزير المالية الأسبق

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الإتصال بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد راجيا من المولى العلي القدير في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و غفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان.