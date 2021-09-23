 بلحيمر يعزي في وفاة الصحفي حمزة أنيس شلوش

قدم وزير الاتصال عمار بلحيمر، تعازيه الخالصة، لأسرة الصحفي حمزة أنيس شلوش، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس إثر غرقه بأحد شواطئ العاصمة.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الأسى وعميق التأثر تلقى وزير الإتصال، البروفيسور عمار بلحيمر، نبأ وفاة الصحفي حمزة أنيس شلوش، نجل الإعلامي الكبير محمد شلوش، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس إثر غرقه بأحد شواطئ العاصمة”.

وأضاف الوزير: “الفقيد من الصحفيين الشباب الذين عرفوا بنشاطهم وحبهم للمهنة، إذ عرف عنه تواضعه، بشاشته وتعاطفه مع زملاؤه في مختلف المحن والأزمات، والإبتسامة لا تفارق محياه”.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الإتصال بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد خاصة وللأسرة الإعلامية كافة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه وجميع من عرفوه جميل الصبر والسلوان.

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