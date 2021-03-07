بلحيمر يعزي في وفاة الصحفي رضوان زيزي

قدم وزير الاتصال، عمار بلحيمر، تعازيه لعائلة الصحفي رضوان زيزي الذي وافته المنية أمس السبت، عن عمر ناهز 60 عاما.

وجاء في برقية التعزية “ببالغ الأسى تلقى وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، نبأ وفاة الصحفي رضوان زيزي”.

وتقدم وزير الاتصال بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الإعلامية كافة.

راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وتوفي أمس السبت، الصحفي رضوان زيزي، بالمستشفى المتخصص في الأمراض القلبية في كلارفال بالجزائر العاصمة، جراء سكتة قلبية.