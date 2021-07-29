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الوطني

بلحيمر يعزي في وفاة الصحفي سالم عزي

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
بلحيمر يعزي في وفاة الصحفي سالم عزي
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قدّم وزير الإتصال عمار بلحيمر، اليوم الخميس، تعازيه الخالصة، لأسرة الصحفي سالم عزي، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 62 سنة.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقى وزير الإتصال البروفيسور “عمار بلحيمر”  نبأ وفاة  الصحفي بقناة  ” كنال ألجيري” ” سالم عزي ” الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 62 سنة.”

وأضاف: ” الفقيد اشتغل كمنسق دولي للمؤسسة العمومية للتلفزيون، قبل أن ينتقل إلى القسم الإنجليزي لـ”كنال ألجيري”، كما عرف عنه شغفه وحبه للموسيقى.”

وتابع:”وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد خاصة وللأسرة الإعلامية كافة  راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و غفرانه ويلهم أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966273
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