بلحيمر يعزي في وفاة الصحفي سالم عزي

قدّم وزير الإتصال عمار بلحيمر، اليوم الخميس، تعازيه الخالصة، لأسرة الصحفي سالم عزي، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 62 سنة.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقى وزير الإتصال البروفيسور “عمار بلحيمر” نبأ وفاة الصحفي بقناة ” كنال ألجيري” ” سالم عزي ” الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 62 سنة.”

وأضاف: ” الفقيد اشتغل كمنسق دولي للمؤسسة العمومية للتلفزيون، قبل أن ينتقل إلى القسم الإنجليزي لـ”كنال ألجيري”، كما عرف عنه شغفه وحبه للموسيقى.”

وتابع:”وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد خاصة وللأسرة الإعلامية كافة راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و غفرانه ويلهم أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان”.