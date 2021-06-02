بلحيمر يعزي في وفاة المدير العام الأسبق لجريدة “لوسوار دالجيري” زبير سويسي

قدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعازيه في وفاة الصحفي والمدير العام السابق لجريدة “لوسوار دالجيري” “زبير سويسي. الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 78 سنة بمدينة أليكانت الإسبانية.

ويعد الفقيد من المؤسسين الأوائل لجريدة ” لوسوار دالجيري” وأول مدير عام لها. ويعد كذلك من الأقلام الصحفية البارزة التي تركت بصمتها في الصحافة الجزائرية. كما ترأس أول مجلس لأخلاقيات مهنة الصحافة في الجزائر. إلا أنه تقاعد منذ سنوات لأسباب صحية ولكنه ظل أحد المساهمين في الجريدة.

وتقدم وزير الإتصال بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الإعلامية. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه. ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.