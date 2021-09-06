بلحيمر يكشف سبب غلق بعض القنوات الخاصة

أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر، أن غلق بعض القنوات الخاصة راجع الى أسباب مهنية وموضوعية بحتة تمثلت في ارتكاب القنوات المعنية تجاوزات مهنية بل وحتى قانونية وأمنية لا يمكن لأكبر الأنظمة الليبيرالية التسامح معها.

وقال بلحيمر في حوار مع موقع “الجزائر اليوم”، أن قرارات الغلق اتخذت بعد استنفاد كافة الطرق الأخرى كتوجيه التنبيهات والتحذيرات للمعنيين.

مشيرا الى أن الإغلاق المؤقت أو النهائي لبعض القنوات الخاصة يدخل في إطار مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري المنصوص عليها في قانون السمعي البصري.

وعن تصرف الوزارة اتجاه الصحفيين الذين فقدو وظائفهم جراء الغلق كشف بلحيمر، عن تشكيل “وسيط اجتماعي ونقابي” على مستوى الوزارة، ساهم من خلال ما يمكن تسميته بـ”بورصة العمل” في إعادة توظيف العمال المعنيين.

مبديا في السياق ذاته تعاطفه معهم خاصة في الجانب الاجتماعي بصفته نقابي سابق في قطاعي التعليم العالي والاتصال

وتابع:”لقد رفعت نقابة الصحافيين شعار “نعم للتطهير لا للتسريح” وهو الشعار الذي نؤيده ونعمل على تجسيده منذ سنة ونصف حيث سبق لنا إعادة توظيف مئات من عمال المؤسسات الإعلامية المفلسة جراء توقيف ملاكها بتهم مختلفة.”