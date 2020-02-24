بلحيمر يكشف عن مشروع إنشاء قناة تلفزيونية دولية

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الاثنين، عن مشروع إنشاء قناة تلفزيونية دولية لتحسين صورة الجزائر.

وأكد بلحيمر، اليوم الإثنين في تصريح له للإذاعة الوطنية، عن فتح قناتين أحداهما للشباب والثانية أخرى خاصة برلمانية،

وأضاف وزير الإتصال أنه سيتم إنشاء معهد لسبر الآراء، مشددا على ضرورة تطهير قطاع الاعلام، وتعزيز إطاره المرجعي والقانوني

ويهذف هذا الإجراء إلى إعادة المصداقية لوسائل الإعلام بما يسمح باستعادة ثقة المواطن.

كما أكد على ضرورة تفعيل القوانين الملزمة بتسهيل وصول الصحفيين الى مصادر المعلومة، وإعادة تمويل صندوق دعم تكوين الصحفيين.