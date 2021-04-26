بلحيمر ينصِّب المديرة العامة الجديدة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري

قام وزير الاتصال عمار بلحيمر ، بتنصيب المديرة العامة الجديدة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري، بومريجة فضيلة.

وجرت مراسم التنصيب على مستوى مقر وزارة الاتصال، وذلك خلفا لبوجمادي سعيد.

وأكد بلحيمر، خلال التنصيب، أن ترقية المرأة على أساس المساواة، هو مبدأ وشرط للتقدم الإجتماعي في أي بلد.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أنه لا يوجد بلد يتقدم إذا لم يكن هناك تكافؤ بين الجنسين.

وأكد أن خارطة طريق الوزارة، هي ضمان إنتقال مزدوج، الذي يمر عبر إعادة تأهيل المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري.

وكشف أن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري يسمح لجميع القنوات الخاصة بالعمل بشكل قانوني.

وذلك من خلال القنوات المالية الوطنية، سيما جميع العمليات المصرفية، بعيدا عن السوق غير الرسمي.

و أضاف أن الأمر يتعلق “بالانتقال التقني والتكنولوجي الذي يفرض المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري كواجهة حتمية.

وأكد أنه سيتم حيازة جهاز إرسال واستقبال يسمح بالتحديد بتنفيذ هذا الانتقال، والانتقال التقني على القمر الصناعي اوتلسات”.