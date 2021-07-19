بلحيمر يهنىء عمال القطاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ وزير الإتصال، عمار بلحيمر، اليوم الإثنين، عمال القطاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في رسالة تهنئة الوزير:”بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1442، يطيب لي، ويسعدني أن اتقدّم إليكم بأخلص التهاني وأصدق الأماني، سائلا المولى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا عليكم وأن يجدكم وذويكم في أحسن حال.”

قبل أن يضيف بلحيمر:”كما أغتنم هذه المناسبة الدينية العظيمة لأجدد لكم تقديري على جهودكم المبذولة لتحسين آداء القطاع داعيا الجميع الى مضاعفة العمل للحد من جائحة كوفيد 19 بما يتطلب من إجراءات وقاية صارمة وحس وطني كفيل بالمساهمة في تجاوز هذا الظرف الصحي الصعب.”

واختتم بلحيمر قائلا:”نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعن الإنسانية جمعاء، البلاء والوباء ويحفظنا جميعا من سيئ الأسقام، وأن يديم نعمه على وطننا في ظل الوحدة والتضامن والأمن والاستقرار.”

“عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.”