بلحيمر يُعزي عائلة الصحافية بجريدة المجاهد ليليا علواش

قدم وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، الدكتور عمار بلحيمر، خالص التعازي لعائلة الصحافية بجريدة المجاهد “ليليا علواش”، بعد وفاتها الجمعة الماضية.

وجاء في تعزية الوزير: “ببالغ الحزن و الأسى، تلقيت نبأ وفاة الصحفية بجريدة المجاهد ليليا علواش المعروفة إعلاميا بحورية أكرم “.

وأضاف بلحيمر: “الفقيدة، تعد من الرعيل الأول من الصحفيين الذين إشتغلوا بجريدة المجاهد لمدة 3 عقود من الزمن، حيث كان لها مسار حافل في تغطية كبرى الأحداث الوطنية قبل أن تحال على التقاعد لمدة تقارب السنتين”.

وتابع وزير الاتصال: “حورية أكرم ترحل اليوم في صمت بعد صراع مع المرض، ولا يسعنا بهذه المناسبة الأليمة، إلا أن نتقدم بخالص التعازي لعائلة الفقيدة متضرعين لله عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان”.