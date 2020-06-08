بلحيمر: 65 بالمئة من مهني قطاع الصحافة “نساء”.. والتنصيب لا يتم بالولاء والموالاة

قدم وزير الاتصال، عمار بلحيمر، تصوره لإعادة هيكلة الصحافة المكتوبة.

وأوضح وزير الاتصال، أنه سيقوم بجعل على رأس كل مؤسسة اعلامية مهنيي القطاع الذين يتميزون بالكفاءة.

وأشار بلحيمر الى ان الاختيار لا يكون على أساس “الولاء أو الموالاة”.

واضاف أن الشرط الثاني لهيكلة المؤسسات العمومية للصحافة المكتوبة، يكون أيضا على أساس التعايش بين التسيير المهني اليومي للمؤسسة ونمط حوكمة جديد، فيما يخص مجلس الادارة والذي يسمح بالتنسيق بين العمل اليومي للمؤسسة والجامعة.

وفي نفس السياق، اشار الوزير الى ضرورة ضمان المساواة بين الجنسين في الهيئات الادارية لتسيير المؤسسات العمومية للصحافة المكتوبة.

وكشف وزير الاتصال، أن النساء يمثلن أكثر من 65 بالمائة من مهنيي القطاع