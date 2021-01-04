بلحيمـر: تحقق الجزء الأكبر من وعود الرئيس تبون

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الجزء الأكبر مما وعد به الرئيس تبون قد “تحقق”.

وأفاد أن نتائج الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ستظهر في وقتها.

وقال في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللبنة الأولى للإصلاحات وضعت في زمن الأزمة الصحية الناجمة عن كورونا.

وأضاف أن الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وإشراك المجتمع المدني كفكرة لم يكن أحد ليصدقها.

وأضاف بلحيمر “في أزمة كورونا تبين للجميع أن الطرح كان صائبا جدا، وللميدان كلام آخر للإجابة على كل المشككين”.

وأوضح وزير الاتصال أن بناء الجزائر الجديدة هو مشروع كل الجزائريين.

وتابع “رغم الظروف التي عاشتها الجزائر خلال 2020، إلا أن ما وعد به الرئيس تبون تحقق الجزء الأكبر منه”.

وأوضح أن رئيس الجمهورية وعد بإصلاحات عميقة وإعادة الثقة للمواطنين وتغيير منظومة الحكم ونمط تسيير المؤسسات وتذليل العوائق لبناء الاقتصاد.

من جانب آخر، أكد وزير الاتصال أن الحملات الإعلامية التي تتعرض لها الجزائر ليست جديدة.

وأشار أن الواقفين خلف تلك الحملات المغرضة هم أعداء صريحون ومعروفون، ويزعجهم وقوف الجزائر على مبادئ لا تتغير.

وأضاف “بلادي تساند الشعوب التواقة للحرية وتدعم القضايا العادلة ولا تقبل أي مساومة”.

وتابع “الشعب أعطى درسا لتلك الجهات برفضه التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر وخرج في عدة مناسبات يثبت حبه وانتماءه للوطن”.

وأكد أن عودة الجزائر إلى الساحة الدولية هو ما أفسد مخططات دول هدفها هو الانقضاض على الثروات الطبيعية لشعوب المنطقة.

وتابع يقول “لعل ما كشفه الجيش الوطني الشعبي الجزائر مؤخرا من مخططات وإفشاله لها، لأكبر دليل على ما أقول”.