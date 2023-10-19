بلخادم: “إذا خذل بعضنا البعض سينفرد الصهاينة بكل فصيل ويقضي عليه”

أكد رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم أن إرادة الشعوب في الدول المطبعة تقف ضد الكيان الصهيوني.

وخلا نزوله ضيفا على تلفزيون النهار قال بلخادم أنه ما بعد طوفان الأقصى لن يكون إطلاقا مثل ما كان قبله.

وأضاف بلخادم في السياق ذاته انه إذا خذل بعضنا البعض سينفرد الصهاينة بكل فصيل ويقضي عليه.

وقال بلخادم حول محاولة الكيان الصهيوني تهجير سكان غزة أن “الاحتلال يحاول الآن تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن لمنحهم وطنا بديلا”. كما ان عملية “طوفان الأقصى” هو بداية لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.

وكشف بلخادم لرايه حول من يعاون ويساند الصهاينة ضد الفلسطنيين قال :”رأيي كمواطن هو أن كل من يعاون العدو أو يحول دون العدو هو عدو”. و”القضية الفلسطينية ليس قضية أرض وطين بل قضية عقيدة ودين”.