بلخادم: إعتماد بيان أول نوفمبر في الدستور الجديد كَافٍ ووَافٍ

قال رئيس حزب الأفلان سابقا، عبد العزيز بلخادم، اليوم الأحد، أنه “إذا كان المرتكز هو الوثيقة السياسية التي حصل حولها الإجماع التي هي بيان أول نوفمبر فبيان أول نوفمبر كاف وواف”.

وأشار بلخادم “لابد على كل مواطن أن يدلي بصوته لأن هذا القانون هو الذي تبنى عليه مؤسسات الدولة الجزائرية”.

وأضاف بلخادم “هذا الإجراء يأخذ بعدا أكثر أهمية بالنظر إلى الوضع العصيب الذي تمر به البلاد من وباء ومن جفاف ومن ضاعقة اقتصادية ثم مرض الرئيس شفاه الله وأعاده سالما لأرض الوطن”.

وأشار بلخادم قائلا “الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تنظم أولا طبيعة الحكم وثانيا العلاقة بين مؤسسات الدولة ثم تقر الحريات الأساسية “.