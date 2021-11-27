بلخادم: الجزائر لن تتأثر بالهجمات التي تتلقاها من فرنسا وبعض دول الجوار

قال رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، أن الهجمات التي تتلقاها الجزائر اليوم من قبل دول الجوار وفرنسا لا تأثر عليها.

وأكد بلخادم على هامش الإدلاء بصوته الإنتخابي، أننا لن نتأثر بالهجمات التي نتلقاها، والجزائر معروفة بقوة جبهتها الداخلية الموحدة والمرسوسة. كما أن الجزائر معروفة بمواقفها وحرصها على الدفاع عن القضايا العادلة لا سيما إمكانياتها و قدراتها التي جعلت منها بلد مستهدف.

وقال رئيس الحكومة الأسبق، أن الخيارات اليوم يجب أن تكون للأحسن والأكفأ ولمن يستحق أن يكون في المكان المناسب.

كما دعا بلخادم إلى إعطاء صلاحيات أوفر للمنتخبين بغية تمكنهم بأداء مهامهم على أكمل وجه والوفاء بالاتزاماتهم . وذلك باعطاء إمكانيات للبلديات لتفادي التضارب بين عهود المترشحين وما يريدون الوفاء به.

وشدد على الجزائريين أن يتضامنوا ويتماسكوا فيما بينهم بالشكل الذي يردع طمع الآخرين في البلاد. خاصة وسط الهجمات التي تتلقاها الجزائر مؤخرا من فرنسا وبعض دول الجوار.

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كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، وعلى هامش إدلائه بصوته الإنتخابي، إن الدولة الجزائرية ستعمل على مراجعة جذرية للجماعات المحلية سنة 2022.

وأورد رئيس الجمهورية: “أنا شخصيا ومنذ تخرجي في 1969، وحتى لماضي قريب جدا، إبن الجماعات المحلية. والبلديات اليوم هي الخلية الاساسية للدولة الجزائرية”.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن هناك من بين 1541 بلدية عبر الوطن، ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا، فيما تتواجد بلديات أخرى غنية.

ولأجل المساواة بين البلديات الغنية والفقيرة، كشف رئيس الجمهورية، إن هناك تغيير في قانون البلدية والولاية سنة 2022. ويأتي هذا القانون لإعطاء البلديات إمكانيات لتتبنى سياستها، والتي تتماشى مع إمكانياتها المالية.

وحول مناطق الظل، أورد رئيس الجمهورية، إن تواجدها داخل البلديات، معناه أنها لم تصل للتنمية. مشيرا إلى أن الدولة ماضية في تحقيق التنمية بمناطق الظل، عن طريق توفير الغاز والكهرباء والمطاعم المدرسية وغيرها من المرافق.

الرئيس تبون.. “المؤسسة القاعدية هي البلدية ثم تأتي الولاية”

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن التوعية بالمواطنة، تكون من طرف الجميع. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه ” لا يمكن الاتكال على الآخرين في هذا المجال”.

وأضاف، الرئيس تبون، أن “يوم الانتخابات هو يوم اختيار مسيرين الذين يسيرون شأن الشعب على المستوى القاعدي”. وأوضح رئيس الجمهورية، “اعتقد ان المفروض على المواطنين ان ينتخبوا”. مضيفا “إذا لم يرد أن ينتخب “فالانتخاب ليس حق وإنما واجب” ولكن لا يمكن أن أرجعه إجباري”.

وأكد الرئيس تبون، “نحن الآن نستكمل المؤسسات الانتخابية في الدولة.. أنتم تعلمون أن المؤسسة القاعدية في البلد هي البلدية ثم الولاية”. كما أوضح الرئيس أن “البلديات لا تملك صلاحيات قوية اليوم مثل ما قلت”. مضيفا “الصلاحيات تتطلب إمكانيات وهي ليست موجودة وهي ممركزة وسيتم مراجعتها في 2022 “.

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