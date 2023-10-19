بلخادم للنهار: “المقاومة الفلسطينية أثبتت للعالم أن الصهاينة جبناء”

أكد رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق عبد العزيز بلخادم، بأن المقاومة الفلسطينية أثبتت للعالم خلال معركة طوفان الأقصى بأن الصهاينة جبناء لا يقدرون على المواجهة.

وأضاف خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار، أن المقاومة الفلسطينية أسقطت في ثلاث ساعات أكذوبة الجيش الذي لا يُهزم.

وتابع عبد العزيز بلخادم: “التاريخ يثبت أن ابن الأرض بمقدروه قهر أية قوة مهما كانت”.

لن نقبل تسمية من يدافع عن أرضه وعرضه بالإرهابي

كما رفض وزير الخارجية الأسبق تسمية من يدافع عن أرضه وعرضه بالإرهابي، مشيرا إلى أنه من الواجب نصرة الأشقاء الفلسطينيين.

وتابع بلخادم في السياق ذات صلة، أنه “خلال الثورة كان المحتل الفرنسي يسمينا فلاقة وإرهابيين ثم صار يتفاوض معنا.”

المطبعون يكذبون على أنفسهم ليبرروا خيانتهم

ومن جانب آخر، تطرق رئيس الحكومة الأسبق إلى دول التطبيع التي تتحدث عن السلام، حيث قال:”عن أي سلام يتكلم المطبعون الذين يكذبون على أنفسهم ليبرروا خيانتهم.”

واختتم المتحدث ذاته قائلا : “متى كانت دول التطبيع تُقرّ بضعفها وبأخطائها.”