بلخادم لم يقرر بعد في مسألة الترشح ويصر.. أعفوني رجاء

نفت مصادر مقربة من الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن يكون الأخير قرر الترشح للرئاسيات.

وأوضحت المصادر في حديث لـ”النهار أونلاين” أن بلخادم لم يفصل بعد في مسألة ترشحه للانتخابات.

وقالت المصادر القريبة جدا من شخص بلخادم إن “الحاج ما يزال يقابل دعوات أنصاره للترشح بعبارة أعفوني”.

وأضافت المصادر أن بلخادم ما يزال متمسكا بنفس الموقف، خلال استقباله لوفود محبيه وأنصاره، مكررا عبارات توحي بتفضيله عدم الترشح، رغم إلحاح كل من قابلوه.

وقالت المصادر إن رئيس الحكومة الأسبق ما يزال يفضل النأي بنفسه في موضوع الانتخابات، مشددة على أنه “لم يقرر بعد إن كان يترشح أم العكس”.

ويبدو من خلال هذه المعطيات المستجدة أن بلخادم لم يغلق الباب أمام دعوات ترشحه، لكنه بالمقابل يتردد في إعلان الترشح.

ويبدو من خلال هذه الإشكالية كأن بلخادم يبحث عن ضمانات بشأن نزاهة العملية الانتخابية وتوفير أجواء مناسبة لها.