بلخادم يقصف.. ما قاله محمود عباس عن حركة حماس أمر مؤسف

قال رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار ما قاله محمود عباس عن حركة حماس أمر مؤسف. فإذا كانت حماس لا تمثل الفلسطينيين فأي شعب تمثل؟.

وأضاف بلخادم بهذا الخصوص أن أفراد المقاومة كلهم أبناء فلسطين وأكناف بيت المقدس.

وتأسف عبد العزيز بلخادم من ان العدو الصهيوني وصف الفلسطينيين بالحيوانات ثم نجد من يدعمه معنويا بالتبرؤ من حماس.

وتابع بلخادم فب ذات السياق قائلا: ” ينبغي أن يخجل من يحاول التبرؤ من حركة تكافح من أجل شرف الفلسطينيين”.

وإختتم رئيس الحكومة السابق ان الأمريكان شركاء في العدوان على الفلسطينيين.