بلخضر: المرحلة الحالية تستدعي التمسك بالهوية الوطنية

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية، عيسى بلخضر، أن المرحلة التي تمر بها البلاد “تستدعي التمسك بالثوابت والهوية الوطنية.

وأوضح عيسى بلخضر من ميلة، أن تقوية الثوابت والهوية الوطنية من شأنه التصدي لما يأتي من الخارج.

وقال بلخضر، إن الدولة بهذه المرحلة تعمل على محاربة الفساد ومواصلة عملية البناء والتشييد وخدمة مواطنيها”.

تابعا “الأمر الذي يستوجب عدم الأخذ بالسلوكيات الوافدة وأي تأثير ديني أو ثقافي أو سياسي يأتي من خلالها”.

ودعا المتحدث،إلى بذل مجهودات أكثر، قائلا “الجزائر الجديدة لا تحتاج للمتفرج بل تحتاج لتقديم كل فرد ما عليه من موقعه”.