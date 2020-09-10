بلخضر: بعض المواقع الإجتماعية شوّهت ثقافتنا الدينية وتاريخ الزوايا

أكد مستشار رئيس الجمهوية المكلف بالجمعيات الدينية بلخضر عيسى على الدور الكبير للجمعيات الدينية في بناء المجتمع.

وأضاف بلخضر خلال زيارته اليوم الخميس لولاية المدية، أن الزوايا قدمت الكثير من العطاء إبان الإستعمار الفرنسي.

كما أشاد بدورها الهام في تقديم تكوين ديني ومنح نموذجا للتعياش بين كل المذاهب والتنوع الفقهي.

وأشار بلخضر إلى الإهتمام البالغ الذي أولاه رئيس الجمهوية لهاته الجمعيات،

وأوضح أن بعض المواقع الاجتماعية تشوه ثقافتنا الدينية وتشوه تاريخ الزوايا وتروج لكل ماهو سلبي ولهذا وجب تفعيل دور الجمعيات للحفاظ على الهوية الوطنية.

وأكد بلخضر، أن رئيس الجمهورية جعل يوما للذاكرة عرفانا وتقديرا لأسلافنا وعلماؤنا الذين لم يتوقفوا ولو للحظة في مجابهة الاستعمار.

وأكد مستشار الرئيس أن الإهتمام بالجمعيات الدينية هو العودة بالذاكرة إلى التاريخ الكبير للجزائر.

كما شدد أنه من الضروري على الجمعيات مقاومة التشويهات وتحمل المسؤولية، خاصة وأن الرئيس يعول عليها في تحصين الثقافة والهوية و الذاكرة.