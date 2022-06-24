بلخضر:” سنقوم بانتدابات نوعية تحسبا للموسم المقبل”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف المدير العام، لفريق شبيبة الساورة، مراد بلخضر، عن بداية التحضير للموسم الرياضي المقبل، تحسبا للبطولة والمشاركة في كأس الكاف.
وصرح بلخضر صبيحة اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية:” كل الشروط الإدارية مستوفاة ولا توجد ديون على الفريق”.
كما أضاف بلخضر:”كل اللاعبين نالوا مستحقاتهم، وسنقوم بإنتدابات نوعية، لتدعيم الخطوط الهجومية للفريق”.
كما أوضح مراد بلخضر:”ندرس ملفات لاعبين أفارقة تحضيرا للمشاركة في الكاف”.
كما وجه المدير العام لفريق شبيبة الساورة نداءً للإتحادية الجزائرية لكرة القدم بالقول:”أتمنى من الفاف أن تقوم بالتنسيق مع الكاف”.
وذلك من أجل دخول مستحقات الفريق لرصيده نظير مشاركته في الكاف الموسم الماضي”.
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