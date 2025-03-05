بلخضر: “قدمنا الوثائق اللازمة للجنة الانضباط بخصوص احترازات أولمبيك أقبو”

أكّد رئيس شبيبة الساورة، مراد بلخضر، تقديم إدارة فريقه، كل الوثائق اللازمة، ردا على الاحترازات التي قامت بها إدارة أولمبيك أقبو، ضدهم.

وصرّح بلخضر، في هذا الخصوص: “قمنا بتزويد الرابطة، ولجنة الانضباط، بجميع الوثائق اللازمة، بعد الاحترازات التي تقدمت بها إدارة نادي أقبو، ضد 5 لاعبين من فريقنا، عقب المباراة التي جمعتنا”.

كما أوضح: “اللاعب جوبا أوقاسي لم يكن معنيا بتاتا بهذه المباراة، حيث قمنا بسحب اسمه من ورقة اللقاء”.

وتابع مراد بلخضر: “تقرير الحكام، ومحافظ المقابلة، والذي تم تسليمه للجنة الانضباط، تم التوضيح فيه بأن اللاعب أوقاسي لم يكن معنيا بالمباراة”.