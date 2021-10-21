بلخضر: محاولات التشويه والنيل من وطنيتنا ومرجعيتنا فاشلة

قال عيسى بلخضر مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالجمعيات الدينية، أن الأعداء الذين قطعوا أوصال الأمة بالأمس في إفريقيا وغيرها ليفككو العالم الإسلامي لم يستطيعو القيام بذلك.

وأضاف بلخضر خلال إلقائه لكلمة رئيس الجمهورية أثناء إحياء الزاوية التيجانية لذكرى المولد النبوي الشريف، أن الحدود لم تمنع بعض الضيوف الذين قدموا إلى الجزائر لإحياء ذكرى المولد النبوي، مؤكدا أن الإستعمار فشل وانتصر أبناء الإسلام.

وكشف في ذات السياق، “أننا نرى اليوم محاولات التشويه ومحاولات النيل من وطنيتنا ومرجعيتنا المتماسكة ومقومات هويتنا. لكن منابعنا الروحية تتحرك بالذكر والتوجيه والإرشاد وجمع الشباب يبشر بأن الرهان على الافات الاجتماعية من أجل تمزيق المجتمعات فاشل. كما أن الرهان على التشكيك في الرموز الوطنية والدينية والصوفية فاشل لأن بلادنا محفوظة انشاء الله”.

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