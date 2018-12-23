بلخضر: “نتأسف لعدم حضور أنصارنا والأمر خارج عن نطاقنا”

أكد مراد بلخضر، رئيس وفد شبيبة الساورة، المتواجد بالمغرب، أن إدارة فريقه سعت بكل الطرق لضمان حضور أنصارها مباراة الفريق أمام اتحاد طنجة.

وأوضح مراد بلخضر، لتلفزيون “النهار”: “اتصل بي رئيس لجنة أنصار الفريق، لتسهيل تنقل أنصارنا إلى المغرب وحضرنا كل شيء من أجل ذلك”.

وأضاف: “سعينا لمساعدتهم على حجز الفندق بالمغرب، وضمان نقلهم من مطار الدار البيضاء، إلى مكان إقامتهم”.

وتابع: “ألغاء رحلة أنصارنا، كان بسبب عدم حصولهم على ترخيص من طرف وزارة الداخلية المغربية ، ونتأسف كثيرا على ذلك”.

وأردف مراد بلخضر: “أقول لأنصار شبيبة الساورة، أن الفريق سيعمل المستحيل هنا في المغرب، لإسعادهم”.

يذكر أن شبيبة الساورة، ستواجه اليوم الأحد، فريق اتحاد طنجة المغربي، لحساب مباراة العودة من الدور الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.