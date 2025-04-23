بلخضر: “نتمنى أن يتحلى الحكام بالنزاهة في المباريات المتبقية من البطولة”

تحدث رئيس شبيبة الساورة، مراد بلخضر، عن اجتماعهم الأخير برئيس “الفاف” وليد صادي، مبديا أمله في تحلي الحكام بالنزاهة في باقي مشوار بطولة الموسم الجاري.

وصرّح مراد بلخضر، في هذا الخصوص: “رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اجتمع بالحكام، ونتمنى أن يتم اتخاذ قرارات، لتسود الروح الرياضية”.

كما أضاف: “نأمل في أن يكون الحكام واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، في إدارة المباريات المتبقية من البطولة بكل نزاهة”.

يذكر أن رئيس الـ”الفاف”، وليد صادي، اجتمع أمس الثلاثاء، بكل من سلك التحكيم، ورؤساء الأندية المحترفة، لمناقشة تحديات نهاية الموسم الجاري.