بلخضر: “نتمنى أن يقود عمراني فريقنا للتتويج باللقب”

تحدث رئيس مجلس إدارة فريق شبيبة الساورة، مراد بلخضر، عن التحاق المدرب عبد القادر عمراني بفريقه، مبديا أمله في تتويجهم بلقب هذا الموسم.

وصرح رئيس شبيبة الساورة، بلخضر، في هذا الخصوص: “عمراني مدرب غني عن التعريف، ونتمنى له كل التوفيق مع فريقنا”.

كما أضاف: “المفاوضات مع عمراني كانت جد سهلة، وتمت في وقت وجيز، أين وافق على خوض ثاني تجربة مع الفريق”.

وتابع مراد بلخضر: “عمراني التحق بالفريق بنية تقديم الاضافة اللازمة، ولم لا التتويج بلقب كأس الجمهورية، أو البطولة”.