بلخضر: نتواجد في أريحية بجوهانزبورغ.. ومستعدون للفوز

أكد المدير العام لشبيبة الساورة مراد بلخضر استعداد اللاعبين للإطاحة بفريق أورلاندو بيراتس يوم الأحد.

وقال بلخضر اليوم الجمعة خلال تدخله على الإذاعة الوطنية “كل اللاعبين متواجدين في أريحية كاملة في جوهانزبورغ”.

و كشف بلخضر عن المستجدات بعد وصول الوفد إلى جوهانزبورغ صبيحة اليوم “الحصة التدريبية على الساعة السابعة، وفرنا كل الظروف للاسترجاع. وسنواجه الفريق المنافسة على الساعة الخامسة”.

كما ختم العضو الفعال في فريق “نسور” الجنوب، أن اللاعبين سيعملون ما في وسعهم للإطاحة بالفريق المستضيف، والعودة بالنقاط الثلاث بعد الرحلة الشاقة من الجزائر إلى مصر ثم جنوب افريقيا.

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وتنقل وفد “نسور” الجنوب على متن طائرة الخطوط الجوية المصرية أمس من الجزائر التي دامت لساعات كذلك. بحكم بعد المسافة بين الجزائر و القاهرة.

وسيواجه ممثل الجزائر اورلاندو بايرتس برسم الجولة الاولى من كاس الكونفدرالية

الإفريقية في دور المجموعات.

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