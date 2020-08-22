بلخضر يؤكد على ضرورة استعادة الزوايا مكانتها كمنابر للمعرفة

قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر، إن الزوايا، لعبت دورا مهما في الحفاظ على الهوية الوطنية وقيم المجتمع الجزائري وعملت طيلة قرون كمصدات للاحتلال في الجزائر.

وأوضح بلخضر خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي الزوايا و المدارس القرآنية والجمعيات الدينية في سطيف، أن “استرجاع هذه المؤسسة الدينية لمكانتها في المجتمع يعد جزءا من عملية استعادة الذاكرة الوطنية “.

وأشار المتحدث في ذات السياق، إلى أهمية أن تستعيد هذه الفضاءات مكانتها الحقيقية كمنابر للمعرفة.

وصرح بلخضر، أن “المؤسسة الدينية يجب أن تضطلع مستقبلا بمهمة مناقشة ومحاولة التفكير في تنظيم ندوات وملتقيات والتعليم وفتح مدارس جديدة أخرى وغيرها،”