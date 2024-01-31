بلخضر يغادر إتحاد الحراش بعد 10 سنوات من العطاء

أعلنت إدارة إتحاد الحراش عن مغادرة المدافع عزيز بلخضر بشكل رسمي بعد 10 سنوات قضاها حاملا لألوان الفريق.

وكشفت إدارة الحراش عن تفاصيل مغادرة اللاعب عزيز بلخضر حيث قالت أن اللاعب هو من طلب وثائقه، أين تفهمت الإدارة ذلك.

كما شكرت إدارة فريق “السم السم” اللاعب لكل ما قدمه للفريق مع التمنيات بالنجاح في باقي مشواره الكروي.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–