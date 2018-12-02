بلخيثر:”أفضل المدافعين في العالم يخطئون ومتفائل بالعودة للخضر”

لا يزال الدولي الجزائر مختار بلخثير، متأثراً بمباراة زيمبابوي التي نال فيها غضب الجماهير الجزائرية بعد تسببه في ركلة جزاء.
وقال بلخثير في تصريح لإذاعة “EXPRESS FM” التونسية:”الخطأ في كأس إفريقيا أثر علي كثيرا وكان ناس نسات وكاين ناس لالا”.
مضيفا:”أصعب موقف في مشواري كان في تلك المباراة، لكن لن أنسى وقفة اللاعبين وأفضل المدافعين في العالم يخطئون”.
وأشار بلخيثر:”بلماضي يعامل الجميع بنفس الطريق، وتواجدي ضمن القائمة الموسعة سيزيدني عزيمة ومتفائل بالعودة للخضر”.
مختار بلخيثر يتحدث عن علاقته بنجوم الجزائر وخلافه مع فخر الدين بن يوسف
Publiée par Express FM sur Samedi 1 décembre 2018
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