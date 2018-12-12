بلخيثر:”سرار إتصل بي وأي لاعب يتمنى الإنضمام لإتحاد العاصمة”

أكد المدافع الدولي الجزائري للنادي الإفريقي التونسي “مختار بلخيثر” إتصال المدير العام الرياضي لإتحاد العاصمة “عبد الحكيم سرار” به من أجل الإلتحاق بسوسطارة خلال الميركاتو الشتوي القادم.

لكنه فند أي إتفاق رسمي بينه وبين الإدارة العاصمية مثلما روجته بعض الأطراف، وذلك في تصريح لموقع “النهار أونلاين” من تونس أمسية اليوم الأربعاء.

وقال الظهير الأيمن للخضر:”خبر إمضائي في فريق إتحاد العاصمة لا أساس له من الصحة ولا أعرف من يقف وراء هاته الشائعات.. الله يهديهم”.

“المدير العام الرياضي لإتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار إتصل بي.. في الحقيقة أتمنى العودة للبطولة الجزائرية والإنضمام لفريق بحجم سوسطارة الذي يتمنى أي لاعب إرتداء قميصه لكن لا شيئ رسمي لحد الآن”.