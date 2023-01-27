بلخيثر:”لعب مواجهة المربع الذهبي بوهران يُفرحني”

عبر لاعب المُنتخب الوطني المحلي، مختار بلخيثر، عن سعادته بخوض مواجهة المربع الذهبي بملعب ميلود هدفي بوهران.

حيث قال الظهير الأيمن للمحليين الذي ينحدر من مدينة الباهية عقب التأهل للدور نصف النهائي وهزم كوت ديفوار.

“كنت أتمنى خوض نصف النهائي بوهران، وهو ما سيتحقق، إن شاء الله يساندنا الشعب الوهراني ونفرحوهم بالتأهل للنهائي”.

وسينتظر أشبال، مجيد بوقرة، المُتأهل من مواجهة السنغال أمام موريتانيا لمواجهته يوم الثلاثاء.