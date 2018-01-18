بلخيثر: “أتمنى المساهمة في إعادة النادي الإفريقي لمنصبه الصحيح”

الرياضة
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بلخيثر: “أتمنى المساهمة في إعادة النادي الإفريقي لمنصبه الصحيح”
بقلم كريم.تيغرمت

عبر الدولي الجزائري مختار بلخيثر، عن سعادته بالعودة للنادي الإفريقي التونسي، مؤكدا تجاوزه كل الخلافات، وسعيه لمساعدة الفريق من جديد.

وصرح بلخيثر، للإذاعة التونسية: “جمهور الإفريقي يعرف جيدا ما حصل، لكن أتمنى أن أساهم بعودتي في إعادة الفريق لمنصبه الصحيح”.

وأضاف: “تجاوزنا الخلافات السابقة، واتفقنا على كل الأمور، الإدارة أظهرت رغبتها في إعادتي للفريق، لذا قررت العودة”.

وأوضح بلخيثر: “ليس لدي أي مشكل مع إدارة الفريق أو جماهير النادي، أنا سعيد بالتوصل لأرضية إتفاق والعودة من جديد”.

وتابع: “لمست لدى الإدارة الحالية للنادي، نية حسنة لإعادة الفريق للسكة الصحيحة، وسنعمل معا من أجل تحقيق ذلك”.

وبخصوص عودته لتدريبات فريقه أوضح مختار بلخيثر: “سأعود للجزائر، لتسوية بعض الأمور، قبل أن أستأنف التدريبات في أقرب فرصة ممكنة”.

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