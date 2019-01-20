بلخيثر: “أشعر كأنني في بلدي”

قدّم نادي القادسية السعودية بصفة رسمية لاعبه الجزائري “مختار بلخيثر” الذي أكد أنه جاهز لهذا التحدي الجديد في مشواره الكروي.
وقال بلخيثر في تصريح للموقع الرسمي للفريق السعودي: “تلقيت ترحيب كبير وأشعر كأنني في بلدي”.
وأضاف: “أتمنى أن أقدم أفضل أداء لي مع القادسية من أجل تحسين نتائج الفريق بعد الثقة الكبيرة التي وضعت في”.
يذكر أن العديد من اللاعبين الجزائريين ينشطون في الدوري السعودي على غرار “مبولحي، دوخة، مجاني، عسلة، ميباراكو”.
🎥 #تيوب_القادسية ( https://t.co/6Gaoql3Mzp )
ماذا قال اللاعبان
الجزائري #مختار_بلخيتر
و #مختار_فلاته
بعد توقيعهما في صفوف #القادسية
وكيف ينظر رئيس النادي الاستاذ مساعد الزامل لمستقبل الفريق ‼️
❤️💛 pic.twitter.com/E447cee9NN
— نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) January 19, 2019
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