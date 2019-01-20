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بلخيثر: “أشعر كأنني في بلدي”

الرياضة
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بلخيثر: “أشعر كأنني في بلدي”
بقلم أمير بهلول

قدّم نادي القادسية السعودية بصفة رسمية لاعبه الجزائري “مختار بلخيثر” الذي أكد أنه جاهز لهذا التحدي الجديد في مشواره الكروي.

وقال بلخيثر في تصريح للموقع الرسمي للفريق السعودي: “تلقيت ترحيب كبير وأشعر كأنني في بلدي”.

وأضاف: “أتمنى أن أقدم أفضل أداء لي مع القادسية من أجل تحسين نتائج الفريق بعد الثقة الكبيرة التي وضعت في”.

يذكر أن العديد من اللاعبين الجزائريين ينشطون في الدوري السعودي على غرار “مبولحي، دوخة، مجاني، عسلة، ميباراكو”.


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