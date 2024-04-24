بلخيثر :” أشكر الطاقم الفني والإدارة وعيب ما نفرحوش الأنصار”

شكر المدافع الأيمن لفريق شباب بلوزداد مختار بلخيثر الجميع الذي صنع أفراح الفريق بعد التأهل إلى نهائي الكأس على حساب اتحاد العاصمة.

وقال بلخيثر في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “أشكر كل الطاقم الفني و الإداري الذين ساندونا، و حتى الأنصار الذين تواجدوا في ملعب نيلسون مانديلا، عيب ما نفرحوهمش”.

وأضاف إبن مدينة وهران “الإدارة وفرت كل شيء، كنا قادرني نفوز بالمباراة، و التعب لم يذهب سدى، إن شاء الله نفوز بالنهائي”.

كما قال بلخيثر عن النهائي المرتقب “الداربي سيكون كبير جدا أمام مولودية الجزائر و أتمنى أن يكون الداربي أو النهائي شيق و مثيرة”.