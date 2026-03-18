بلخيثر: “حصدنا ثلاث نقاط مهمة أمام مولودية البيض”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن لاعب مولودية وهران مختار بلخيثر، الفوز الأخير على حساب الضيف مولودية البيض، بثنائية دون رد، ضمن الجولة الـ24 من البطولة.
وصرّح بلخيثر، في هذا الخصوص: “المباراة لم تكن سهلة أمام فريق مولودية البيض الذي يلعب دون ضغط”.
كما أضاف: “المباراة كانت مفخخة، ونحن لعبنا إلى الدقيقة الأخيرة، رغم الارهاق الذي كنا نعاني منه كوننا خضنا مباراة قبل ثلاثة أيام”.
وتابع مختار بلخيثر: “بفضل مجهودات كل اللاعبين، وتركيز الجميع، حصدنا ثلاث نقاط جد مهمة، خاصة وأنه لا يجب علينا تضييع نقاط داخل الديار”.
رابط دائم : https://nhar.tv/Y0hz5