بلخيثر: “عندما تواجه كريستيانو فذلك أكبر تحفيز”

أكد المدافع الأيمن للمنتخب الوطني مختار بلخيثر أن مواجهة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو تعتبر أكبر تحفيز بالنسبة للاعبي الخضر قبل المواجهة الودية التي ستجمع المنتخبين أمسية الخميس.

وتحدث بلخيثر لتلفزيون النهار على هامش سفرية المنتتخب الوطني إلى العاصمة البرتغالية لشبونة ظهيرة اليوم الثلاثاء قائلا:

“مباراة البرتغال ستكون صعبة جدا، ونحن واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرتغال’.

وأضاف: ” عندما تلاقي كريستيانو أفضل لاعب في العالم فذلك تحفيز، ونحن متفقون فيما بيننا كلاعبين من أجل تحقيق نتيجة ولم لا نُحقق الفوز”.