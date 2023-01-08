بلخيثر: “كان بمقدورنا تحقيق الفوز أمام غانا لكن النتيجة لا تهمنا”

اعتبر لاعب المنتخب المحلي، مختار بلخيثر، بأن النتيجة التي انتهت عليها وديتهم أمام منتخب غانا، غير مهمة بالنسبة لهم.

وصرح بلخيثر، لتلفزيون “النهار”: “في مثل هذه المباريات التحضيرية لا تهمنا النتيجة، كونها مجرد مباراة ودية تحضيرية”.

كما أضاف: “كان بمقدورنا تحقيق الفوز أمام غانا، بالنظر للفرص التي أتيحت لنا، وأشكر كل زملائي على آدائهم، والأنصار على دعمهم”.

وتابع مختار بلخيثر: “المهم بالنسبة لنا هو التواجد في كامل جاهزيتنا خلال المباراة الافتتاحية يوم 13 جانفي”.