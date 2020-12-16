بلخيثر :”كثافة المُباريات أثرت علينا والتعادل أمام لاصام إيجابي”

إعتبر الظهير الأيمن لشباب بلوزداد، مختار بلخيثر، بأن التعادل الذي عاد به زملاؤه من عين مليلة، يبقى إيجابيا، رغم أن الأنصار كانو يأملون رؤية فريقهم يعود بالفوز.

وصرّح الدولي السابق للقناة الرسمية للسياربي :”لقد كنا قادرين على الفوز، كما كُنا قادرين على التعرض للخسارة”.

وواصل :”المهم بالنسبة لنا، هو تفادي الهزيمة، خاصة وأن المُباراة كانت خارج الديار، وفوق أرضية ميدان كارثية”.

وأردف :”لم نكن قادرين على التعبير عن طريقة لعبنا مثلما نريد، كما أننا أرهقنا كثيرا بسبب كثافة المُباريات”.

وسيكون أبطال الجزائر، على موعد مع مواصلة نتائجهم الإيجابية، يوم السبت القادم، بمناسبة الداربي أمام النصرية.

ولم تعرف السياربي، أي هزيمة في مختلف المُنافسات، بعد لعبها لخمس مُباريات ما بين البطولة ورابطة الأبطال الإفريقية.