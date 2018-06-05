عاجل

بلخيثر :”مايُقال عن ماجر لم يؤثر علينا والمُدربون يجو ويروحو”

الرياضة
  • -
  • 0
بلخيثر :”مايُقال عن ماجر لم يؤثر علينا والمُدربون يجو ويروحو”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، مُختار بلخيثر، بأنه وزملاؤه لم يتأثروا بالأخبار الرائجة بخصوص إمكانية رحيل مُدربهم، رابح ماجر، قريبا.

وصرّح لتلفزيون “النهار” :”لن أكذب عليكم، مايُقال بخصوص ماجر لم يؤثر علينا نحن عناصر التشكيلة الوطنية، ونحن مُركزون على المُباراة”.

وأضاف في نفس السياق :”مثلما يعلم الجميع، المُدربون يأتون ويذهبون واللاعبون هم من يبقون، وعلينا العمل لتحقيق نتيجة في البرتغال”.

وختم بالتأكيد على أن الوضعية النفسية الصعبة لصاحب الكعب الذهبي قائلا :”ماجر “غاضتو” الهزيمة ونحن أيضا، ونحن مُطالبون بالإستفاقة سريعا”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital