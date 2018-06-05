بلخيثر :”مايُقال عن ماجر لم يؤثر علينا والمُدربون يجو ويروحو”

إعتبر الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، مُختار بلخيثر، بأنه وزملاؤه لم يتأثروا بالأخبار الرائجة بخصوص إمكانية رحيل مُدربهم، رابح ماجر، قريبا.

وصرّح لتلفزيون “النهار” :”لن أكذب عليكم، مايُقال بخصوص ماجر لم يؤثر علينا نحن عناصر التشكيلة الوطنية، ونحن مُركزون على المُباراة”.

وأضاف في نفس السياق :”مثلما يعلم الجميع، المُدربون يأتون ويذهبون واللاعبون هم من يبقون، وعلينا العمل لتحقيق نتيجة في البرتغال”.

وختم بالتأكيد على أن الوضعية النفسية الصعبة لصاحب الكعب الذهبي قائلا :”ماجر “غاضتو” الهزيمة ونحن أيضا، ونحن مُطالبون بالإستفاقة سريعا”.