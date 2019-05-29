بلخيثر :”مهمة الخضر لن تكون سهلة في مصر”

تحدث الدولي الجزائري، مختار بلخيثر عن حظوظ المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المُرتقبة بمصر، خلال شهر جوان الداخل.

وقال مُدافع القادسية السعودي لتلفزيون النهار :”مهمة الخضر لن تكون بالسهلة، بل ستكون مُعقدة، حيث أن المُنافسة ستكون قوية جدا”.

ليُردف :”الدورة ستعرف وجود العديد من المنتخبات القادرة على إستهداف اللقب القاري، والمنتخب الوطني سيكون أحد أطراف التنافس لا محالة”.

ليختم بالإشارة الى أن الظروف المناخية في مصر ستكون أرحم بالنسبة لـ”الخضر”، مُقارنة بما عليه الحال داخل أدغال إفريقيا السوداء.

وعبّر إبن تيارت عن أمله في رؤية أشبال، جمال بلماضي، يُحققون المُفاجأة ويعودون باللقب القاري من أرض الكنانة.