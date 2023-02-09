إعــــلانات
الرياضة

بلخيثر: “نسعى لاستغلال نقاط ضعف الزمالك للعودة بنتيجة ايجابية”

بقلم كريم تيغرمت
بلخيثر: “نسعى لاستغلال نقاط ضعف الزمالك للعودة بنتيجة ايجابية”
  • 85
  • 0

أكد لاعب شباب بلوزداد، مختار بلخيثر سعيه رفقة زملائه على استغلال نقاط ضعف الزمالك المصري، للعودة بنتيجة إيجابية من مصر.

وصرح بلخيثر، اليوم الخميس، خلال ندوة الصحفية: “الزمالك يضم لاعبين يملكون خبرة وبإمكانهم صنع الفارق على غرار زيزو، والجزيري”.

كما أضاف لاعب الشباب: “درسنا جيدا منافسنا، وسنعمل على استغلال نقاط ضعفه، وقوته في مواجهتنا لهم”.

وتابع مختار بلخيثر: “سنركّز على امكانية فريقنا وجاهزيتنا أمام الزمالك في سعينا للعودة بنتيجة إيجابية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/1bI80
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر