بلخيثر: “نسعى لاستغلال نقاط ضعف الزمالك للعودة بنتيجة ايجابية”

أكد لاعب شباب بلوزداد، مختار بلخيثر سعيه رفقة زملائه على استغلال نقاط ضعف الزمالك المصري، للعودة بنتيجة إيجابية من مصر.

وصرح بلخيثر، اليوم الخميس، خلال ندوة الصحفية: “الزمالك يضم لاعبين يملكون خبرة وبإمكانهم صنع الفارق على غرار زيزو، والجزيري”.

كما أضاف لاعب الشباب: “درسنا جيدا منافسنا، وسنعمل على استغلال نقاط ضعفه، وقوته في مواجهتنا لهم”.

وتابع مختار بلخيثر: “سنركّز على امكانية فريقنا وجاهزيتنا أمام الزمالك في سعينا للعودة بنتيجة إيجابية”.