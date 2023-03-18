بلخيثر: “هدفنا التتويج برابطة أبطال إفريقيا”

أكد لاعب شباب بلوزداد، مختار بلخيثر، بأن هدف فريقه من مشاركته هذا الموسم في رابطة أبطال إفريقيا، هو التتويج باللقب.

وصرح بلخيثر، لتلفزيون “النهار”: “كل الأندية المتأهلة للدور الربع نهائي من رابطة الأبطال، تطمح في التتويج باللقب”.

كما أضاف: “التتويج بلقب رابطة الأبطال، يعد من أهدافنا للموسم الجاري، وسنعمل على تحقيق ذلك”.

وجاءت هذه التصريحات من مختار بلخيثر، عقب فوز فريقه على الزمالك المصري، بثنائية نظيفة، وضمانهم التأهل لربع نهائي رابطة الأبطال.