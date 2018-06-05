بلخيثر: ” هذا الفريق تاع الجزائريين ولازم نكونو رجال”.

أبدى مدافع المنتخب الوطني مختار بلخيثر تفهما كبيرا عقب ردة فعل أنصار الخضر خلال المبارة التي جمعت أشبال الناخب الوطني رابح ماجر بمنتخب الرأس الأخضر بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وواجه لاعبوا المنتخب الوطني عدة إنتقاذات من طرف أنصار الخضر عقب الهزيمة المسجلة أمام الرأس الأخضر يوم الجمعة الماضي.

وتحدث بلخيثر في تصريح على هامش تواجده بمطار هواري بومدين ظهيرة اليوم الثلاثاء قائلا:

“من حق الأنصار أن يغضبوا، خاصة وأننا غائبون عن المونديال ولكن يجب يوقفوا معانا لأن هذا الفريق الوطني “تاع الجزائريين ولازم نكونو رجال””.